ترأس البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان القداس الكبير بعنوان «من أجل العدل والسلام»، الذي أقيم أمس السبت في ستاد البحرين الوطني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها بابا الڤاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كان في استقباله لدى وصوله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للعاهل البحريني وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الشرف المرافقة لبابا الڤاتيكان.



وقد شارك في القداس رؤساء الكنائس المسيحية في البحرين والمنطقة، والآلاف من الأشخاص الذين يمثلون 111 جنسية، وبدأ توافد الجموع التي وصل عددها إلى أكثر من 28 ألف شخص منذ ساعات الفجر الأولى، حيث اكتظت بهم جنبات ستاد البحرين الوطني، والذين تفاعلوا بحرارة مع وصول قداسة البابا على متن سيارة مكشوفة طافت أرجاء الستاد، حيث حيا البابا الحضور، قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسية لقيادة القداس، ثم وجه البابا كلمة أكد فيها على مبادئ السلام والمحبة للجميع.



وفي نهاية القداس، رفع الأسقف بول هيندر، المدبر البابوي لشمال الجزيرة العربية، جزيل الشكر والامتنان إلى العاهل البحريني، على دعوة البابا لزيارة مملكة البحرين، كما شكر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من أسهم في تقديم الدعم لإقامة هذا القداس الذي مثل فرصة نادرة لآلاف المسيحيين للقاء البابا على أرض مملكة البحرين.



جدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتضن 18 كنيسة تمثل كل الطوائف، وشهدت مملكة البحرين بناء أول كنيسة مسيحية عام 1906م وهي الكنيسة الإنجيلية الوطنية التي تعتبر أقدم كنيسة في البحرين والخليج العربي، فيما شيدت أول كنيسة كاثوليكية في البحرين والخليج العربي عام 1939م وهي كنيسة القلب المقدس، وشهد عام 2021م افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في المنطقة وهي كنيسة سيدة العرب التي تفضل الملك حمد بن عيسى بمنح قطعة أرض مساحتها 9000 متر مربع لتشييد الكاتدرائية عليها في منطقة عوالي، وتتسع لأكثر من 2300 شخص، فيما تتسع الساحة الخارجية إلى أكثر 6000 شخص من الزوار والمصلين.