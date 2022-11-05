قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن الحكومة الإيطالية الجديدة اليمينية المتطرفة سوف تنفق 30 مليار يورو أخرى (9ر29 مليار دولار) على دعم الأسر والشركات في ضوء تكاليف الطاقة المرتفعة، وذلك في معرض إعلان وزارة الطاقة عن خطط لاستخراج المزيد من الغاز الطبيعي.

وأضافت ميلوني التي تنتمي لحزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف، أنه سوف يتم تخصيص ما إجماليه 5ر9 مليار يورو العام الجاري لمواجهة أسعار الطاقة والغاز المتزايدة، بينما ستكون 21 مليار يورو جزءا من ميزانية .2023

ولتمويل تلك التدابير، قال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي إن حكومة ميلوني تخطط للاستدانة بشكل أكبر في 2023 وبالتالي تتوقع عجزا يصل إلى 5ر4 % من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 4ر3 % للعام المقبل.

وأضاف جورجيتي أن العجز في الميزانية سوف يتراجع إلى 3 % مجددا بحلول .2025

وكانت أزمة الطاقة الجارية في أوروبا وكيفية التخفيف من آثارها قد سيطرت على الحملة الانتخابية للائتلاف اليميني المتطرف الجديد في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر.