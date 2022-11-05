على خلفية الحرب الأوكرانية، قررت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" شراء المزيد من الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز إف .16

وقرر البرلمان في صوفيا بأغلبية كبيرة إصدار تعليمات للحكومة بإعداد اتفاقيات شراء بهذا الصدد.

كانت بلغاريا فد اشترت بالفعل ثمان طائرات مقاتلة جديدة من هذا النوع من الولايات المتحدة في عام 2019، ومن المتوقع أن يتم تسليمها عام 2025 بعد مدة تأخير.

ووافق البرلمان بأغلبية 162 صوتا من الأحزاب ذات التوجه الاوروبي الأطلسي على شراء طائرات مقاتلة جديدة.

واعترض 49 نائبا من الاشتراكيين وحزب فازرازدان (إعادة ميلاد) الموالي لروسيا على الصفقة، بينما امتنع أحد عشر عضوا عن التصويت.

بهذه الصفقة من الطائرات المقاتلة ، سيكون لدى بلغاريا سرب كامل من طائرات إف.16-

تهدف بلغاريا من وراء اقتناء الطائرات الجديدة، استبدال طراز ميج 29 الذي عفا عليه الزمن والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

يساعد شركاء آخرون في حلف الأطلسي في مراقبة المجال الجوي البلغاري.