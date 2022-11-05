أعلنت سلطات الهجرة الهولندية في لاهاي منع صاحب نظرية المؤامرة، البريطاني ديفيد آيك من دخول البلاد، ما يجعله شخصا غير مرحب به بشكل فعلي، في كل منطقة شينجن مفتوحة الحدود، للعامين المقبلين.

وأوضحت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجريوس، أن قرار يأتي على أساس أنه يشكل خطرا على الأمن العام.

كان من المقرر أن يلقي آيك ، المثير للجدل بسبب تصريحاته المعادية للسامية، كلمة أمام تجمع في أمستردام الأحد المقبل، والذي تنظمه العديد من المنظمات اليمينية المتطرفة والشعبوية.

وقالت الوزيرة إن "حرية التعبير وحق التظاهر أمور طيبة للغاية، لكنها ليست بلا حدود".

ويعتزم منظمو التجمع الطعن على قرار السلطات.

وخلال الفترة السابقة على المظاهرة، كانت هناك انتقادات قوية، بما في ذلك من منظمات يهودية. كما تم الإعلان عن العديد من المظاهرات المضادة.

كانت مدينة أمستردام قد طلبت من سلطات الهجرة مراجعة ما إذا كان يمكن منع الرجل من دخول البلاد.

وآيك هو لاعب كرة قدم سابق، ومعلق بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتضم منطقة شينجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أيسلندا، والنرويج، وسويسرا وليشتنشتاين.