شكلت المتاجر الإلكترونية الكبرى للكتب، ضغطا كبيرا على بائعي الكتب والمكتبات المستقلة في بريطانيا، الأمر الذي ظهر لافتا في مذكرات الأمير هاري المرتقبة، والتي رأى البعض أنها تشكل كتابا سيحطم أرقام المبيعات في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية - نقلا عن عدد من بائعي الكتب - أنه من غير المرجح أن تدعم المكتبات المستقلة مذكرات الأمير هاري القادمة، المعنونة "spare"، نظرًا لمدى تناقص بائعي الكتب الكبار لها؛ نظرا للضغوط التي تشكلها الخصومات المقدمة من قبل متاجر الكتب الإلكترونية مثل أمازون.

وسيتم نشر كتاب "spare" في 10 يناير المقبل من قبل دار نشر Penguin Random House، مع تحديد سعر التجزئة الموصى به عند 28 جنيهًا إسترلينيًا. ومع ذلك، يتم تقديمه بالفعل بخصم من قبل مواقع مثل Waterstones و Foyles و Amazon، لتبيعها مقابل 14 جنيهًا إسترلينيًا. وفي مرحلة الطلب المسبق، يُصنف الكتاب ضمن أفضل 10 في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على منصة أمازون.

وقالت أماندا ترومان من متجر Truman Books إنه "من الصعب أن تكون متحمسًا بشأن كتاب عندما ترى سلسلة مكتبات تعلن عنه بخصم 50٪ في غضون دقائق من إعلان النشر، لن ندافع عن كتاب يسمح الناشرون ببيعه بسعر أرخص مما يمكننا شراؤه به".

وبدورها، أوضحت المالكة لمكتبة Corsham Bookshop في ويلتشير، أن مكتبتها ستطلب من الكتاب نسخة واحدة أو نسختين، وأنها ليست متأكدة من عدد الكتب التي ستبيعها، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أمازون تعلن عنه بخصم كبير.

من جانبها، قالت مكتبة Transworld، في قسم Penguin Random House الذي ينشر الكتاب في المملكة المتحدة، إنه ليس لديها تعليق على تخفيضات الكتاب.

وقال متحدث باسم مكتبات Waterstones إن بائع التجزئة "لا يركز بشدة على الخصم، ولكن في بعض الكتب، مثل Spare، نحتاج إلى التنافس مع الخصومات الكبيرة عبر الإنترنت".

وأوضح أنه "في محاولة لتزويد عملائنا بعرض متوازن، تقدم Waterstones مجموعة صغيرة ولكنها منظمة بعناية من الكتب بنصف السعر، بما في ذلك بعض الكتب التي يتم طلبها مسبقًا".

وتابع أن رد فعل العملاء على تاريخ إصدار الكتاب "يشير إلى أن مذكرات الأمير هاري مرتقبة بشكل كبير وستكون مدرجة في العديد من قوائم القراءة بحلول شهر يناير".