كشف الممثل أحمد السقا عن مسلسل تلفزيوني جديد يقوم ببطولته ويعرض في رمضان المقبل بعنوان "الجبل" إخراج محمد سلامة.

وتحدث بطل مسلسل الاختيار لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال جلسة حوارية بحضور مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار هاني سرحان عن عدد من المشاهد التلفزيونية التي قام بأدائها مع أبطال المسلسل واعتبر تمثيله فيه تشريفا لسيرته الذاتية، لما في المسلسل من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وكشف السقا أن إحدى أمنياته التي لم تتحقق أن يعزف على الجيتار، وأن أفضل ما حدث في حياته ولم يكن يتوقعه أنه أصبح ممثلاً، لأنه عندما التحق بأكاديمية الفنون كان يرغب في دراسة النقد الفني، لكنه وضع أثناء ملء استمارة الالتحاق بالأكاديمية إشارة في اللحظة الأخيرة أمام خيار دراسة التمثيل.

وأشار إلى أن أحد أسرار نجاح مسلسل الاختيار يكمن في إظهار الجانب الإنساني في حياة شخصياته العسكرية، ولفت إلى أن الشباب الذين لم يكن وعيهم قد اكتمل خلال فترة الأحداث التي يصورها مسلسل الاختيار وجدوا في العمل صورة شاملة ومؤثرة عن تلك الفترة.

وعن الأثر الذي تركه المسلسل في نفسه، أشار إلى أنه تعرف من خلال دوره على كيفية التضحية من أجل أداء الواجب الوطني، وأكد استعداده للقيام بدور البطل التراجيدي الذي يلهم الشباب على نمط أفلام ديزني، لكنه استدرك أن هذا النمط من الأفلام بحاجة إلى تمويل كبير نظرا لتكاليف الإنتاج المرتفعة لتنفيذ الخدع السينمائية الحركية.

وفاجأ السقا الجمهور في الجلسة بقراءة رباعية شعرية بالعامية من تأليفه قائلا "لنا الفخر أننا عرب" مشيراً إلى حبه لإلقاء الشعر وقراءته، وقرأ بصوته مقطعاً من قصيدة شهيرة لامرئ القيس، تضمنت البيت الشهير: "مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ".

وبدوره تحدث مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار الكاتب هاني سرحان عن أهمية وقيمة المسلسل من زاوية كونه يصور الأحداث الحقيقية التي عاشتها مصر في فترة محددة، نجح خلالها ضباط مصر في إنقاذ البلد وعبر المسلسل عن لحظة انفعال صادقة تجاه مرحلة حساسة.

وأوضح أن دوره ككاتب تمثل في العمل على منح شخصيات المسلسل حياة إنسانية من خلال التركيز على جوانب اجتماعية من حياتهم وأفراحهم وأحزانهم، لإبراز معاناتهم وتضحياتهم في سبيل واجبهم الوطني.

وكشف هاني سرحان عن أعماله الجديدة، ومنها مسلسل لرمضان القادم بعنوان "سوق الكانتو" إضافة إلى مشروع مسلسل للأطفال يعد لكتابته بجانب مشروع مجلة عن التراث المصري، موضحاً استعداده لكتابة مسلسل رومانسي يبعد عنه الصورة النمطية التي تحصره في كتابة مسلسلات الحركة.