حققت أغنية الفنان تامر حسني "هتجوزك" من فيلم (بحبك) مشاهدات وتفاعلا من المتابعين، حيث بلغت نسبة المشاهدات لها خلال ساعات من طرحها أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وواصل تامر حسني اليوم الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي ، حيث أعاد نشر تعليقات الجمهورعلى الأغنية، معبرا عن سعادته بتصدر الأغنية الترند.

وأغنية "هتجوزك " من فيلم "بحبك" الذي طرحه تامر حسني في شهر يوليو الماضي ، وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة ومن توزيع أمين نبيل .

وكان تامر حسني طرح فيديو كليب أغنية "هتجوزك" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أول أمس الخميس بناء على طلب الجمهور، حيث كتب قائلا "بناءً على طلبكم حبايب قلبي هنزلكم أغنية هتجوزك من فيلم بحبك".

ويعد فيلم "بحبك"، أولى تجارب تامر حسني الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وتميم عبده وسمر محمد متولي وتأليف وإخراج تامر حسني.

وكان تامر حسني قد عبر عن سعادته بردود الفعل التي يحققها الفيلم والتي هونت عليه تعب عامين من التحضيرات، مشيدا بكل فريق العمل الذي حرص كل واحد منهم على تقديم أفضل ما عنده والظهور بأحسن شكل.