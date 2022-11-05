تصدح معزوفة "توكاتا وفيوغ" الشهيرة لباخ لتهزّ زوايا أحد مسارح أتلانتيك سيتي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذ أُعيد إلى الحياة "أكبر أورغ في العالم" بفضل عمّال يعملون على إصلاحه خلف الكواليس.

وقرب المسرح، يبدو الأورغ الخشبي القديم والمُضاء صغيراً جداً مقارنةً بحجم "بوردووك هول". وفي داخل الأورغ، تضم قاعدته وحدة تحكّم مذهلة فيها سبع لوحات مفاتيح، وهو رقم قياسي لآلة موسيقية مماثلة، وصفوفاً من النقرات والدواسات التي تتحكم في الممر الهوائي والأنابيب التي لا يعمل سوى ثلثيها.

ويقول ديلان ديفيد شو، وهو عازف أورغ يبلغ 23 سنة، "إنها تجربة صعبة الوصف"، مضيفاً "كل نغمة أوركسترالية يمكن تخيّلها هي في متناول يديك، من تلك التي تصدرها آلات الوتر والنفخ مروراً بالأبواق والمزامير وكل ما يمكن تخيله في النغمات الإيقاعية، كما أن الأورغ يحوي في أحد جوانبه بيانو كبيراً كاملاً".

ويتابع "إنّها تجربة سحرية بالفعل".

وتتشارك الآلة الموسيقية التي بنتها شركة "ميدمر-لوش أورغن"، التاريخ نفسه مع مسرح "بوردووك هول" الذي يمثّل مبنى مهيباً يطل على المحيط الأطلسي نُظمت فيه نسخ عدة من مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، واستضاف المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي عام 1964، بالإضافة إلى تنظيم مباريات ملاكمة شارك فيها مايك تايسون.

وعند الانتهاء من بنائه في أواخر عشرينات القرن الماضي خلال العصر الذهبي لأتلانتيك سيتي، "كان لا بد من إضفاء الموسيقى على هذا المسرح الضخم"، بحسب المسؤول عن الحفاظ على الأورغ ناثان برايسون.

ويضيف "لقد بنوا هذه الآلة الضخمة (...) التي تستطيع إحاطة المستمعين بالموسيقى".