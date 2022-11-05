انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر، قائلا إن منصة التواصل الاجتماعي مسؤولة عن بث الأكاذيب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات بايدن على هامش فعالية لجمع التبرعات في شيكاغو مساء أمس الجمعة، فيما حذر المتبرعين بشأن أثر انتخابات التجديد النصفي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر على السنوات المقبلة.

وقال بايدن "ما الذي نقلق حياله جميعا حاليا؟ شراء إيلون ماسك منصة ترسل وتبث أكاذيب عبر العالم".

وتابع بايدن "لم يعد هناك محررون. كيف نتوقع أن يتمكن أطفالنا من فهم ما هو على المحك؟".

استحوذ ماسك الذي يصف نفسه بأنه بطل حرية التعبير، على تويتر مقابل 44 مليار دولار. وعزل أغلب كبار الرؤساء التنفيذيين ومجلس الإدارة، وشرع سريعا في خطة لتسريح نحو نصف موظفي الشركة البالغ عددهم .7500