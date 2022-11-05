أشار المحافظ السابق لبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني، إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سبب رئيسي وراء اضطرار البنك الآن لزيادة سعر الفائدة في إطار محاولته لاحتواء ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف كارني أن بريكست وارتفاع أسعار الطاقة، وقلة العاملين، أضافوا للرياح الاقتصادية المعاكسة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

وقال كارني في مقابلة مع برنامج توداي على محطة راديو 4 الإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم: "للأسف، شهدنا في المملكة المتحدة على المدى القريب تداعيات بريكست التي أبطأت وتيرة نمو الاقتصاد".

وأشار كارني الذي كان محافظا لبنك إنجلترا في الفترة من 2013 إلى 2020، إلى سعر صرف العملة البريطانية، الذي تراجع بعد تصويت بريكست، وأدى إلى زيادة تكاليف الواردات، مما تسبب في ارتفاع الأسعار المحلية، ومعدل التضخم.

وتابع كارني: "هذا ما قلنا إنه سوف يحدث، وهو أن سعر الصرف سوف يتراجع وسوف يبقى على هذا الوضع، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية".