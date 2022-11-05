أعلنت شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية أنها ستوقف مؤقتا تعيين المزيد من الموظفين بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر والصعب.

وقالت بيث جاليتي، المديرة التنفيذية لشركة أمازون، في مذكرة تمت مشاركتها مع العمال إن الشركة قررت "التوقف مؤقتا عن التعيينات الجديدة الزائدة في حجم العمالة بالشركة" بسبب الوضع الإقتصادي غير المستقر و"في ضوء عدد الأشخاص الذين وظفناهم.

في السنوات القليلة الماضية".

وتابعت جاليتي أنه من المرجح أن يظل تجميد التوظيف ساريا "للأشهر القليلة المقبلة"، موضحة أن الشركة في معظم الحالات ستستمر في ملء الوظائف الشاغرة، وفي "بعض الأماكن المستهدفة"، ستزيد عدد الموظفين.

وتوظف أمازون حوالي 5ر1 مليون شخص في أنحاء العالم.