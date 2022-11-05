يُناقش قرابة 25 من علماء المصريات بمصر والعالم، اليوم السبت وغدا الأحد ، أحدث البحوث العلمية العالمية حول مقبرة وآثار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والذي تستضيفه مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، ويُقام تحت شعار "تجاوز الأبدية".

ويشهد المؤتمر ، الذي ينظمه معهد البحوث الأمريكي بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مناقشات لعدد من البحوث وإلقاء عدد من المحاضرات التي تدور جميعها حول الملك توت عنخ آمون ومقبرته وآثاره وسبل حمايتها.

وألقى الكلمة الرئيسية بالمؤتمر عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، والذي تناول "توت عنخ آمون: عائلته ووفاته... ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر".

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) نسخة منه اليوم السبت ، تشهد أجندة المؤتمر إلقاء محاضرات من كلٍ من اللورد جورج كارنرفون، والليدي فيونا كارنرفون، وهما من أحفاد اللورد جورج هربرت إيرل كارنرفون الخامس الذي موّل أعمال التنقيب عن المقبرة.

وتقام محاضرة لأستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سليمة إكرام عن "الشدائد والمِحن التي مرت بها مومياء توت عنخ آمون"، ومحاضرة نيكولاس ريفز عالم الآثار المصرية القديمة البريطاني عن "مظاهر إعادة استخدام مقبرة توت عنخ آمون".

ويناقش المشاركون بالمؤتمر أيضا، دراسات حول "حفظ مقبرة توت عنخ آمون: التحديات والفرص"، و"التوثيق والحفظ: مقبرة توت عنخ آمون قبل مئة عام واليوم وبعد مائة عام" و"سمات المناظر المصورة على حُلي مومياء توت عنخ آمون".