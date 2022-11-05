تتجه تايلاند لتجاوز هدفها بجذب عشرة ملايين زائر أجنبي العام الجاري، فيما يتصدر الماليزيون والهنود عودة السياح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة أنوشا بوراباشايسيري في بيان اليوم السبت، وصل عدد السياح الوافدين إلى 56ر7 مليون حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المتوقع وصول 5ر1 مليون زائر على الأقل شهريا حتى نهاية العام.

وأضاف أن حجوزات الرحلات الجوية من الهند وماليزيا إلى تايلاند أظهرت عامل حمولة بنسبة 85 % و 68 % على التوالي خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

زار أكثر من مليون ماليزي تايلاند العام الجاري، ما يجعلهم أكبر فئة من المسافرين تزور الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، الشهيرة بشواطئها ومتنزهاتها الوطنية

وزار نحو 600 ألف هندي تايلاند في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأقل من ألف شخص قبل عام.