في إطار سعيه نحو تمكين شريحة المبادرين الكويتيين ودعمهم بما يخدم تطوير مشاريعهم الريادية، أعلنت شركة «KIB مركز مبادر» التابعة لبنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «Payzah» للعمل على إنشاء تطبيق خاص بالمبادرين، فمن خلال هذا التعاون، سيتم تصميم تطبيق جديد بإمكانات مبتكرة ليقدم جميع الخدمات التي تساعد المبادر على إدارة وتنمية مشروعه بما يحقق له أهدافه من هذا المشروع بأفضل نتائج ممكنة.



وبهذه المناسبة، صرح محمد الهويدي أن الفكرة الرئيسية من إطلاق هذا التطبيق جاءت بهدف تقديم كل ما يخدم المبادرين وتطلعاتهم من خدمات حديثة تمكنهم من العمل ضمن بيئة ريادية تواكب التطور التكنولوجي وتدفعهم لتطوير أعمالهم بما يواكب سوق العمل والخدمات المقدمة فيه، لافتا إلى احتواء التطبيق على سلسلة من البرامج تعليمية والتثقيفية المتخصصة ليستفيد منها المبادر الكويتي في بدء مشروعه الصغير، وذلك كمرحلة أولى.



واضاف ان في حال الرغبة في توسعة نطاق المشروع، سيوفر التطبيق خدمات مخصصة تهتم بذلك وتساند المبادر في تحديد اتجاهاته نحو هذا التوسع، ذلك بالإضافة إلى العديد من العروض على التطبيق التي تخدم المبادرين، والمزمع تقديمها بين يديهم في إطار تقني حديث، كما أن التطبيق سيعمل على تسهيل عملية التواصل بين الشركة والمبادر من أي مكان في العالم، عبر الأجهزة الذكية وغيرها من منصات إلكترونية.



ولا تزال شركة «KIB مركز مبادر» مستمرة في تطوير برنامجها الريادي، في التزام منها بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التعليمية والتدريبية، وبأحدث المناهج المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، طامحة في المساهمة بشكل فعال في تأسيس جيل من الطاقات الكويتية الموهوبة من المبادرين، وتلبية احتياجات ورواد الأعمال المحليين، من خلال توفير البيئة الريادية الحديثة والمتكاملة التي يتطلعون إليها لتحقيق أهدافهم في مجالات الأعمال المختلفة.