حصد بنك الخليج، أحد البنوك الرائدة في الكويت، جائزة أفضل تجربة إطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمة «Click to Pay» المدمجة والمبتكرة ضمن أحدث إصدار من تقنية «Hosted Checkout»، المدعومة من قبل خدمات بوابة الدفع من ماستركارد.



يأتي ذلك في إطار الشراكة المتواصلة بين بنك الخليج مع ماستركارد، والتي من شأنها تمكين التجار المحليين من الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية السلسة، التي لا تتطلب من المتسوقين عبر الإنترنت استخدام بطاقاتهم المصرفية أو إدخال كلمة المرور.



وتوفر تقنية «Click to Pay» للمستهلكين حلول مدفوعات سهلة وآمنة ومناسبة لإتمام عمليات الدفع الرقمية، عبر أي جهاز لدى التجار المشتركين بالخدمة، كما تتميز هذه التقنية باعتمادها حلول ماستركارد المبتكرة والرائدة في مجالات أمن المدفوعات. ويمكن للمتسوقين بدء عملية الدفع ببساطة بعد التسجيل مباشرة، وستقوم ميزة التعرف الذكي على المستهلك باسترداد البطاقات المخزنة بشكل آمن في الملف الشخصي لإتمام عملية الدفع، دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور، ما يجعل عمليات الدفع الرقمية أسرع مع المحافظة على الأمان التام.



وستتوافر تجربة «Click to Pay» المدمجة والمبتكرة ضمن أحدث إصدار من تقنية «Hosted Checkout» المدعومة من قبل خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، حيث يمكن للتجار تقديم هذه الطريقة الجديدة للدفع الرقمي بكل سهولة، كما تسمح لهم هذه الخدمة بتحسين معدلات موافقتهم باستخدام تقنية الترميز المتطورة وزيادة معدلات عمليات التحويل بفضل تجربة المستخدم المحسنة.



وتعليقا على ذلك، قال إردم شاكار مدير شركة ماستر كارد في الكويت وقطر: نواصل في ماستركارد الابتكار وعقد الشراكات الاستراتيجية في إطار سعينا لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يستفيد من مزاياه جميع الناس في كل مكان، ونحن سعداء بهذا التعاون مع بنك الخليج الكويتي لإطلاق تقنية «Click to Pay» لتوفير عمليات الدفع الرقمية رائدة ولا تلامسية، ما يوفر للعملاء تجربة أسهل وأسرع وأكثر سلاسة.



من جانبه، قال مدير الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: كجزء من رؤيتنا بأن نكون البنك الرائد في الكويت، فإننا نسعى دائما إلى توفير حلول مبتكرة وتقديم خدمات مبسطة وسهلة لعملائنا. وفي ظل ارتفاع الطلب في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي، ستساعد حلول «Click to Pay» من ماستركارد على تقليل الحواجز التي تعترض تجربة التسوق.