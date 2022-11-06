أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث والرابع لشهر أكتوبر الماضي.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: مريم فهد العسعوسي، إيمان حسن الخواجة، عبدالله إبراهيم المسيعيد، ريم مسلم العريدي، فهد مبارك العازمي، عبدالرحمن غانم العجمي، هشام رمضان حسن، عمر عبدالله الهاجري، عبدالناصر جاسم المطر، هياء محمد المطيري، شوق علي الخليل، العنود خلف المطيري، خالد مشعان المطيري، دعيج عادل الدعيج، محمد بدر ضيف، حنان سلمان القشطي، أحمد ناصر العتيبي، عامر خضر شاكر، طارق محمد صالح، وليد يعقوب البعيجان.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.