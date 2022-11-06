ضمن خططه الاستراتيجية وسعيه الدائم لتطوير قياداته، أعلن بنك وربة عن عقد شراكة استراتيجية مع جامعة Esade لتأهيل قيادي المستقبل، حيث ستسهم هذه الشراكة بتدريب وتأهيل 20 قياديا على مستوى عال لتحقيق أهداف بنك وربة الاستراتيجية، وكذلك مواكبة التغييرات في عالم الخدمات المصرفية.



وأشارت معالي الرشيد رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة الى أن اختيار جامعة Esade كان بالتزامن مع منهجية البنك وهو التميز في تقديم الحلول المصرفية، حيث تعتبر الجامعة رائدة في مجال تقديم الحلول التعليمية المبتكرة، كما أنها صنفت لسنة 2022 في المركز الرابع عالميا بحسب تصنيف Financial Times فيما يخص برامج تأهيل القياديين وفي المركز الأول عالميا في عملية تطوير مهارات جديدة للقياديين، وكذلك بالمركز الثالث فيما يخص التجربة التعليمية Educational Experience وبذلك تخطت جامعات أخرى تميزت في برامجها المماثلة لسنوات عديدة. وتعتبر هذه الشراكة مع الجامعة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.



وأضافت أن هذه الشراكة الاستراتيجية من ضمن خطط البنك الموجهة نحو تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية.



وأوضحت الرشيد أن البرنامج يهدف لجعل المشاركين يخوضون تجربة فريدة تبدأ بمرحلة التقييم وتستمر بوضع الخطط التدريبية الفردية التي يشرف عليها موجه تنفيذي مختص من جامعة Esade ومتابعتها فور الانتهاء من البرنامج التدريبي الذي يتم عقده على مرحلتين مختلفتين.