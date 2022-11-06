فاطمة دشتي: التركيز على تميز الأفراد المبدعين من الركائز الأساسية التي تؤمن بها «صناعات الغانم»



نظمت شركة الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، أمسية للاحتفاء بروح الإنجاز والتميز الكويتي، وذلك خلال حفل لإطلاق علامة سيارات EXEED رسميا في الكويت، حيث احتفت بنخبة من الشخصيات الكويتية المتميزة.



وأقيمت الأمسية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بحضور نخبة من الإعلاميين والنشطاء على محطات التواصل الاجتماعي، ونجوم الكويت المبدعين والموهوبين في شتى المجالات، الذين حققوا إنجازات بارزة، وقدم الأمسية النجم الإعلامي الكويتي الشهير علي نجم، الذي استعرض خلالها أبرز محطات الإنجازات التي حققها المتميزون المحتفى بهم في مجالاتهم المختلفة.



وفي كلمة ألقتها المديرة التنفيذية للموارد البشرية في صناعات الغانم فاطمة دشتي ممثلة الشركة، أكدت أن التركيز على إبداع وتميز الأفراد المبدعين هو أحد الركائز الأساسية التي تؤمن بها صناعات الغانم، وهو أحد الدوافع وراء نجاح الشركة في تحقيق رؤيتها والنجاح في توسع نطاق عملياتها، وتمثيل مئات العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات حتى أصبحت وبكل فخر متواجدة في كل بيت.



كما أشارت في كلمتها إلى اعتزاز «صناعات الغانم» بكل الإنجازات التي يحصدها نجوم الكويت، سواء المحتفى بهم خلال الأمسية أو غيرهم ممن يستمر بالسعي لتحقيق إنجازاته وطموحاته في شتى المجالات.



كما قدم يوسف بهبهاني، نائب الرئيس الأول لقطاع السيارات في شركة صناعات الغانم دروعا تذكارية للمكرمين، الذين تراوحت إنجازاتهم بين الفوز في مسابقات عالمية، وحصد مراكز متقدمة في محافل دولية، وصولا إلى إشادات في وسائل إعلامية عالمية.



واتساقا مع اسم العلامة التجارية EXEED التي تعكس معاني التميز والتفوق، تضمنت قائمة الشخصيات المحتفى بهم خلال الأمسية عددا من أبرز نجوم الكويت ذوي الإنجازات البارزة في مختلف المجالات، من العلوم والاختراعات، والرياضة، والفنون، والنشاط الاجتماعي.



كما تخلل الأمسية وصلات موسيقية قدمها الموسيقار اللبناني ذو الصيت العالمي ميشال فاضل، حيث أمتع الحضور بعدد من المعزوفات الشهيرة، من ضمنها عدد من المعزوفات والألحان لأغنيات قام بتلحينها لنخبة نجوم الغناء على مستوى الوطن العربي.



«إكسيد».. المبتكرة



أطلقت شركة الغانم أوتوموبيل، سيارات EXEED الفخمة والمدعمة بأحدث التقنيات في سوق السيارات الكويتي في يونيو الماضي، امتدادا لمسيرة شركة صناعات الغانم العريقة في مجال تقديم منتجات وخدمات تثري تجربة العملاء بمختلف شرائحهم واحتياجاتهم، حيث اقترن اسم «صناعات الغانم» بالجودة ورضا العملاء بأعلى المقاييس على مدار الأعوام، وإطلاق سيارات EXEED للسوق الكويتي يعد تأكيدا على التزام الشركة بإثراء السوق الكويتي، خاصة مع توافق الرؤى بين «الغانم» وEXEED في مجال تقديم الخدمات المتمحورة حول رضا العملاء.



باعتبارها علامة تجارية عالية الطراز في مجال السيارات صينية التصنيع، تحرص EXEED على تزويد سياراتها بتكنولوجيا حصرية عالية التقدم، ما يميزها عن بقية المركبات من ذات الفئة.



وتحرص EXEED على ضمان أكبر قدر من الأمان والراحة، بفضل تصميمها المدعوم بالريادة الصينية في مجال الهندسة.



يوفر هيكل EXEED الحصري سيارة بإطار مركزي ذكي تمت الاستعانة بخبرات خمسة من أفضل مراكز البحث والتطوير في العالم لتنفيذه، والتي تضم Magna وBentele وGetrak وBorgWarner، وقد تمت مراعاة أن يكون هيكل المركبة عالي المرونة، كما تم تجهيز سيارة EXEED بهيكل Benteler الرئيسي، ونظام الدفع الرباعي الذكي المميز من BorgWarner، والمدعوم بتصميمات Magna الشهيرة، وبرنامج Getrak الفائق في مجال السلامة.



تجمع مركبات EXEED بين محركات الوقود التقليدية والطاقة الهجينة مع أعلى كفاءة في استهلاك الوقود.

تتميز سيارات EXEED VX، وهي سيارة دفع رباعي، بالرحابة والقوة، وتستخدم محرك 2.0 T-GDI المصنف عالميا من الدرجة الأولى والمشهور في عالم السيارات كأحد أفضل المحركات من حيث نسبة الطاقة مقابل استهلاك الوقود.

تم تعزيز التجربة فائقة السلاسة التي تجلبها EXEED للعملاء بشكل أكبر مع أول ناقل حركة هجين مخصص في العالم يعمل على أساس محرك مزدوج، ما يقضي على مخاوف الاستخدام الثقيل والمكلف للغاز لسائقي EXEED.



يستخدم الهيكل المعدني الحصري الذي ابتكرته EXEED أعلى درجات الأمان مع نظام تحصين ذكي يدعم السيارة في جميع الأوقات. بفضل الألواح الفولاذية المعالجة بالحرارة والمصنعة من قبل Benteler، شركة تكنولوجيا السيارات الألمانية الشهيرة، تعزز سيارات EXEED سلامة ركابها ضد أعنف الاصطدامات.

علاوة على ذلك، فإن طراز EXEED TXL، المدعوم بمحرك 1.6 توربو، مزود بنظام سلامة حائز جوائز، إضافة إلى تحطيمه الأرقام القياسية في 3 فئات من برنامج تقييم السيارات الجديدة في الصين (N-NCAP) بما في ذلك حماية المشاة وحماية الركاب وأمان عمليات التشغيل.



تضمن الغانم أوتوموبيل لعملائها راحة البال على مدى سبع سنوات عند شراء سيارات EXEED، وذلك من خلال ضمان المصنع الشامل لمدة 7 سنوات، و7 خدمات صيانة مجانية، و7 سنوات من المساعدة على الطريق. تطبق الشروط والأحكام.