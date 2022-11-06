استخدام قطرات الأنف التي تضيّق الأوعية الدموية



يستخدم الكثيرون عند الإصابة بالزكام قطرات تضييق الأوعية الأنفية، لتقليل الإفرازات والتنفس براحة.

ويشير د.أندريه بوزدنياكوف، اخصائي الأمراض المعدية، إلى أن استخدام هذه القطرات بصورة غير صحيحة، وفي الوقت غير المناسب، تكون له عواقب سلبية على الصحة.



ويقول: «هذه القطرات في الواقع علاج للأعراض، حيث تحسن عملية التنفس، لأنها تقلل من إفرازات الأنف. ولكنها ليست علاجا كاملا، جذريا».

ووفقا له، فإن من الأفضل عند الإصابة بالرشح استخدام المستحضرات التي أساسها ملح البحر، حيث إن العنصر النشيط الرئيسي فيها هو محلول كلوريد الصوديوم، فهي تسهل التنفس ولها تأثير مضاد للفيروسات وترطب الغشاء للأنف جيدا. يمكن استخدام هذه القطرات منذ الولادة تقريبا، لأنها أكثر أمانا وليست لها آثار جانبية قوية.



ويضيف: يجب على من يعاني ارتفاعا في مستوى ضغط الدم ومن يعاني تصلبا في الشرايين وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب الأنف المزمن عدم استخدام هذه القطرات.

كما لا ينصح من يعاني من الغلوكوما ومرض السكري ومن يميل قلبه إلى عدم انتظام ضرباته باستخدام هذه القطرات.

كما يجب استخدام هذه القطرات بحذر عند علاج الأطفال، ويجب ألا تزيد على قطرة واحدة في كل ممر أنفي مرتين في اليوم. وعموما بالنسبة للبالغين يمكن استخدام هذه القطرات 2-3 مرات في اليوم مدة سبعة أيام وفقا للمادة الفعالة فيها. ومن الأفضل عدم استخدامها أكثر من 4 إلى 5 أيام.



المصدر: «gazeta.ru»