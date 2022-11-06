خديجة حمودة وهالة عمران و«أ.ش.أ»



تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.



ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الإعلامية لمؤتمر «كوب 27» يتضمن المؤتمر ثلاث فعاليات رئيسية، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، والثانية تتمثل في افتتاح قمة الزعماء غدا في تمام الساعة 12 ظهرا، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.



وستعقد اليوم جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ «كوب 26» ألوك شارما، ويتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس «كوب 26» إلى رئيس «كوب 27»، ويعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية سامح شكري بوصفه رئيسا لمؤتمر «كوب 27».



وسيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسونج لي رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.



وسيتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد غدا الموافق يوم السابع من نوفمبر الجاري عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.



كما ستعقد ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر في الثامن من نوفمبر الجاري.



وتسعى مصر - التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا - إلى تهيئة الأجواء لحث كل الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.



وعززت مصر- التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها أيضا في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.



وفي السياق، أعلن قصر الإليزيه امس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.



وأوضحت الرئاسة «في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب 27 اليوم» بعدما كان مقررا أن يصل غدا.