صدر مرسوم بتعديل المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة



وتضمن المرسوم في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:



مادة (2): يشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1- وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة.



2- وزير الصحة.



3- وزير الدولة لشؤون الشباب.



4- وزير التربية.



5- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.



ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه.



ونصت المادة الثانية على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



هذا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتفويض وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.