أسامة ابو السعود



أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد تعميما وزاريا رقم 2 لسنة 2022 بشأن ضرورة التقيد بنظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين.



وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م والمعدل بقراره رقم (8) لسنة 2017م بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي - وإلى ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بخصوص تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الواردة في كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2022034451 - وفي إطار مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية وصولا للتطبيق الصحيح لأحكام القانون - ولما تقتضيه مصلحة العمل.



وتابع قرار وزير الأوقاف: لذا فإنه يعمم على كل القطاعات والوحدات التنظيمية بالوزارة ضرورة مراعاة ما يلي: التقيد بنظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف جميع الموظفين بمن في ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية الإدارية والتعليمية ووظائف التوجيه الفني بكل مستوياتها (مدير إدارة - مراقب إدارة - رئيس قسم - مشرف مركز - رئيس شعبة - وكيل شعبة إداري - وكيل شعبة فني - موجه فني عام - موجه فني أول - موجه فني) وكل من هو في مستوى تلك الوظائف. وأضاف «أن يكون الاستثناء من تطبيق نظام البصمة وفقا للإطار المحدد لذلك بقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة والمنصوص عليها بكل من المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م والمادة العاشرة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2017م.



وختم قرار الوزير الماجد، بأنه على الوحدات التنظيمية المختصة تطبيق ما تقدم، ومن يخالف ذلك سوف يخضع للمساءلة التأديبية.