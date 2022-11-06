الشارقة - يوسف غانم



تأكيدا لدعمه المتواصل للثقافة والمعرفة وإتاحة القراءة للجميع بما تقدمه دور النشر من إصدارات متنوعة وغنية، وجه صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 4.5 ملايين درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.



وتجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة رؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة، وإتاحة مصادر واسعة من الكتب تغطي مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، إذ تمثل إضافة متميزة لمحتوى المكتبات من المعارف والعلوم والآداب التي تثري رواد المكتبات من عامة القراء والطلاب والباحثين في إمارة الشارقة.



كما توفر المنحة دعما مباشرا لصناعة النشر على المستوى الإقليمي العربي والدولي من خلال ما تحصل عليه دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في المعرض من مشتريات المنحة من دورهم.



وبلغ عدد دور النشر المشاركة في الدورة الـ 41 من المعرض 2213 ما بين عربية وأجنبية، من 95 دولة، وتعرض إصدارات متنوعة تشمل كتب الأطفال والموسوعات وكتب القانون والعلوم والآداب والفكر والفنون التطبيقية وغيرها من المعارف التي تلبي اهتمامات القراء من جميع الفئات العمرية.