حقق نادي القادسية درع التفوق العام للألعاب المائية بعد تصدره جدول الترتيب متفوقا على كافة منافسيه بفضل تألق لاعبيه وسباحيه في ألعاب السباحة وكرة الماء والغطس وحصدهم أغلب بطولات وأوسمة مختلف السباقات لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق.



وأسهم في تحقيق الأصفر لهذا الإنجاز حصوله على نصيب الأسد من بطولات الموسم في مختلف الألعاب المائية تمثلت في تربعه على المركز الأول في 10 بطولات مختلفة والأرقام المميزة التي حققها سباحوه في السباقات عندما سجلوا 4 أزمنة قياسية جديدة على مستوى الكويت، اضافة الى جمعه لدرعي التفوق العام للسباحة وكرة الماء للسنة الثانية على التوالي في اللعبتين، في الوقت الذي حل فيه ثانيا في درع تفوق لعبة الغطس، فضلا عن حصوله على المركز الأول في سباحة العمومي للسنة الرابعة على التوالي والمركز الأول في سباحة 15-17 سنة للسنة الثانية على التوالي أيضا.



بدوره، أكد مدير الألعاب المائية فيصل أبوالحسن أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق الا بتضافر الجهود والعمل والتعاون البناء ما بين مجلس إدارة النادي وكافة القائمين على الألعاب المائية ومختلف الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، اضافة الى المستويات الرائعة والمميزة التي قدمها لاعبو الأصفر في مختلف البطولات والسباقات المتنوعة سواء على مستوى الفرق العمومية أو المراحل السنية للألعاب الثلاث، مشيدا بالدو الفعال لأولياء أمور لاعبي القادسية من حيث التعاون والاهتمام الدائمين والحرص على التزام ابنائهم ومواظبتهم طوال الموسم.



وأهدى أبوالحسن هذا الإنجاز إلى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد الذي يتواجد في رحلة علاجية خارج البلاد، سائلا الله عز وجل أن يتم عليه الشفاء العاجل وأن يعود الى ارض الوطن سالما معافى، كما أهداه الى مجلس إدارة النادي وجماهير القلعة الصفراء المحبة والوفية، مثنيا على الدعم والاهتمام من قبل نائب رئيس النادي الشيخ فهد طلال الفهد، وأمين السر العام مدير عام الألعاب المائية حسن أبوالحسن، ومجلس ادارة نادي القادسية، مختتما تصريحه بأن هذا الإنجاز يأتي تعزيزا لزعامة الأصفر للألعاب المائية.