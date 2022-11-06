هناء السيد



أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، امس الاول لأول مرة عرض زيارة افتراضية لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها عام 1922 ولجميع الأثاث والقطع التي كانت تحتويها حينذاك، يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.



ويقدم هذا العرض الافتراضي بمركز زوار منطقة وادي الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات خاصة من نوع Meta Quest 2 المتطورة، بالتعاون شركة خاصة.



وأوضح د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح صحافي - أنه تم اليوم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادي الملوك بالأقصر، لافتا إلى أن هذه التجربة قد لاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرا من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.



وأكد أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر.