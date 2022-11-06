القاهرة - ناهد إمام



قال د.محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ اليوم، موضحا أنه تم ضم محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، على نحو يؤدي إلى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».



وأضاف معيط - امس- أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر»، استفاد منها أكثر 24 ألف مواطن حتى الآن من خلال اشتراكه بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتسلموا سيارات جديدة، على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل الازدحامات المرورية نتيجة ما كان يحدث من كثرة أعطال السيارات القديمة، فضلا على تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبداله بالغاز الطبيعي.



وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكا أصيلا في إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.