ارتقى بايرن ميونخ إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه هيرتا برلين 3-2 أمس ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن يونيون برلين الذي سيلعب اليوم مع مضيفه باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر. وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه بوخوم 3-0.



ورفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بوخوم عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.



وفي باقي مباريات المرحلة، فاز لايبزيغ على مضيفه هوفنهايم 3-1، وفاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2-1، وفاز فولفسبورغ على مضيفه ماينز 3-0.