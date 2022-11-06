تغلب مان سيتي على فولهام 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع «السيتي» رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول مؤقتا، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 19 نقطة.



تقدم «السيتي» بتسديدة قوية من جوليان ألفاريز ضربت العارضة لترتد في شباك الفريق اللندني (17)، ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التقدم، إذ احتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الضيوف، وطرد المدافع «السيتيزن» جواو كانسيلو، فيما تكفل أندرياس بيريرا بتسجيل هدف التعادل من نقطة الجزاء(28).



واصل مان سيتي هجومه رغم النقص العددي في صفوفه، لكنه لم يستطع زيارة شباك مرمى الحارس بيرند لينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



واستعان المدرب الإسباني بيب غوراديولا بماكينة الأهداف اريلينغ هالاند ليتغلب على النقص العددي لفريقه، وصلابة دفاع فولهام، وقد كان الهداف النرويجي على الموعد، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في الوقت المحتسب بدل ضائع (90+3)، ليخرج مان سيتي بنقاط المباراة كاملة.



وفي مباريات أخرى، تغلب ليدز يونايتد على بورنموث 4-3، وتعادل نوتينغهام فورست مع برينتفورد 2-2، وتفوق برايتون على على مضيفه ولفرهامبتون 3-2.



إلى ذلك، يواجهه أرسنال اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على جاره تشلسي، بينما يحتاج ليفربول إلى الفوز على مضيفه توتنهام ليدخل مجددا دائرة الصراع على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.



ويعاني تشلسي الذي يبتعد بفارق 10 نقاط عن القمة، محليا في الآونة الأخيرة بعد فشله في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة وسقوطه الكبير أمام برايتون 1-4 الأسبوع الماضي، ولا يمكنه بالتالي التعرض لخسارة جديدة قد تعقد أموره في المنافسة أقله على المركز الرابع.



في المقابل، تنفس ارسنال الصعداء بعد أن تبين أن إصابة نجمه الدولي بوكايو ساكا في الكاحل ضد نوتنغهام فوريست الاسبوع الماضي (5-0) ليست خطيرة، في ظل تألق اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي.