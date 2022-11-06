تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ونصت مواده على ما يلي:



المادة (1)



يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:



«تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ربات البيوت، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».



المادة (2)



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.



ونصــــت المذكـــــرة الإيضاحيـــة للاقتـــراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، على ما يلي: دأبت الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، تطبيقا لما نص عليه الدستور في المادة (11) من أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، لذلك صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. وجاء قانون التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين لرد الجميل لفئة المتقاعدين إلا أنه لا يشمل شرائح مهمة مثل ربات البيوت من المواطنات الكويتيات اللاتي لا يقلن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين وتقع على عواتقهن مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خاصة مع تقدم السن، وكذلك شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت، حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها معاقون وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم.



لذا، رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة الشرائح المذكورة إلى القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه.