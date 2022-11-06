هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم الجولة الثانية للدوري العام لكرة السلة بمباراتين، يلتقي في الكويت الكويت والصليبخات في 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، تليها في 7:15 مساء مواجهة تجمع الشباب وكاظمة، على ذات الصالة. هذا ولن تكون مهمة الكويت بطل العرب والخليج سهلة في مواجهة فريق واعد، إذ فاز على العربي في أولى مبارياته بالدوري.



وفي المباراة الثانية، تنتظر كاظمة مهمة سهلة في أول مباراة له ببطولة الدوري، حيث سيلتقي الشباب الذي خرج بنتيجة ثقيلة من الكويت في أولى مبارياته بالبطولة (59-128).