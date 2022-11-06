مفرح الشمري

يواصل " بيت الفلسفة " التحضيرات لاقامة مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة بنسخته الثانية تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، حيث يقام المؤتمر خلال الفترة من 17-20 الجاري تحت عنوان " الفلسفة والراهن "وسيحتضن انشطة المؤتمر فندق ومنتجع البحر بإمارة الفجيرة . مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثانية تحت عنوان «الفلسفة والراهن»، خلال الفترة من 17 ـ 20 نوفمبر المقبل، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة.

وفي هذا الصدد ، أكد رئيس مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في نسخته الثانية الأستاذ أحمد السماحي أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر تأكيدا للنجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى الثانية، وإسهامه في ترسيخ الدور الدولي والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفلسفة، وبما يعزز مكانة إمارة الفجيرة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا للحوار الفلسفي» .

واضاف قائلا : النسخة الثانية تستقطب نخبة واسعة من الفلاسفة والمتحدثين الرائدين من مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات، لتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية والرؤى الفلسفية الحديثة.

وتناقش موضوعات المؤتمر الدولي للفلسفة العديد من الموضوعات المهمة وأبعادها المختلفة، وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير التعليم، ومعنى الزمن التاريخي الراهن.

يذكر ان «بيت الفلسفة» الجهة المنظمة للمؤتمر هو مؤسسة ثقافية الأولى من نوعها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه.