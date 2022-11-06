أكد سفيرنا لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي، ان دولة الكويت لا تزال "وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين لأسباب عدة" منها استقرارها السياسي ومؤسساتها المالية البارزة والقوية المبنية على اسس متينة والتزامها وشفافيتها في اجراء المعاملات المالية والتجارية.

جاء ذلك في تصريح للسفير البديوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس السبت، على هامش زيارته لولاية (آيوا) لإجراء مباحثات حول فرص تعزيز أفق الشراكة بين البلدين مع كبار المسؤولين المحليين بمن فيهم وزير خارجية (آيوا) بول بات وحاكمها البديل آدم غريغ ورئيس (مكتب مزارع آيوا) برنت جونسون بالإضافة الى عدد من شركات تصنيع الاغذية ومجموعة من قدامى المحاربين في حرب الخليج.

وقال السفير البديوي: ان "الهدف من الزيارة هو التواصل مع ولايات الغرب الاوسط الامريكي التي تعتمد على الزراعة في ضوء جهود الكويت لتعزيز وتنويع مصادر الامن الغذائي لديها".

وأضاف ان "هناك رغبة جادة وحقيقية لدى ولاية (آيوا) في تعزيز العلاقات معنا وخاصة في مجال الامن الغذائي سواء من خلال دعوة الشركات الكويتية للاستثمار فيها او تشجيع الشركات الامريكية على التواجد في دولة الكويت كنقطة دخول او مركز اقليمي لها في سوق الشرق الاوسط".

وأوضح ان "هذه الزيارة عكست الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين البلدين" مؤكدا سعي دولة الكويت للتواصل مع كافة دول العالم من اجل البحث عن فرص لتعزيز منظومتها الخاصة بالامن الغذائي.

واشار السفير البديوي الى انه عقد اجتماع مائدة مستديرة خلال الزيارة بعنوان "الشراكة الكويتية الأمريكية: فرص ولاية (آيوا)" سلط خلاله الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية للشركات في ولاية (آيوا) للاستفادة منها في دولة الكويت خاصة في قطاع الزراعة وتجهيز الاغذية نظرا للاهمية المتزايدة لقضية الامن الغذائي.

وأكد خلال الاجتماع ان "دولة الكويت يمكن أن تكون بمثابة نقطة وصول لهذه المنتجات من ولاية (آيوا) ليس فقط إليها ولكن الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأكملها".

ومن جانبه قال وزير خارجية (آيوا) بول بات في تصريح مماثل ان "الولاية لديها تاريخ قوي في الشراكة مع الدول الاخرى وإقامة تحالفات متبادلة المنفعة بما في ذلك مع دولة الكويت".

وأضاف "لطالما كانت ولاية (آيوا) في صميم انتاج الغذاء بالولايات المتحدة وهي تواصل تنمية دورها كمنتج للعالم" مشيرا الى أنها "تعتبر شريكا دوليا مهما للتجارة سواء في قطاع التصنيع او الزراعة".

ولفت بات الى ان اكثر من ثلاثة آلاف شخص من الولاية كانوا جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حرب الخليج قائلا "طوال تاريخنا الطويل كولاية كان سكان (آيوا) يتقدمون دائما للمساعدة سواء في الجوار او في الجانب الآخر من العالم".