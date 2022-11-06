وليد البدر: خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاة الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية

إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور، حيث أعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد البدر عن بالغ فخره بإعلان الحدث التاريخي لتشغيل مصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الاولي لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم، حيث تم في الشهر الماضي البدء بإنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية، واليوم تبدأ الشركة بتشغيل المصفاة الأولى ومن ثم تتلوها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاة الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من أكبر مصافي التكرير في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن تشغيل مصفاة الزور يعد حدثاً تاريخياً مهماً كون مشروع مصفاة الزور واحداً من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد، وذلك لما توفره المصفاة من وقود ذو جودة عالية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، الأمر الذي سيساهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء، كما وتعد المصفاة منفذاً حيوياً لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة فضلاً عن توفيرها لمنتجات تكرير أخرى للتصدير في الأسواق العالمية وبمواصفات قياسية.

وذكر البدر بأن هذا المشروع أتاح العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية. وقد عبر الرئيس التنفيذي عن بالغ اعتزازه بتضافر جهود أسرة العمل في البترولية المتكاملة والتي تكللت بهذا الإعلان، حيث توجه بعميق الشكر لكل من ساهم في تشييد

هذا المشروع الاستراتيجي الضخم من موظفي الشركة الحاليين والسابقين، كما وقد عبر عن امتنانه للدعم من قبل الشركة الأم والشركات الزميلة في القطاع النفطي الكويتي.

وأشاد البدر بالدور الاستثنائي والرائع التي قامت بها الخبرات الوطنية والشباب الكويتي والذي تم تأهليه وفق اعلي المستويات المهنية في قيادة وتنفيذ عمليات تشغيل مصفاة الزور وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت وأثبتت جدارتها في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الذي سيساهم في تعزيز خطة التنمية لدولة الكويت، متطلعاً للمزيد من الانجازات لرفعة الوطن الحبيب.

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور السيد خالد أنور العوضي بان تشغيل مصفاة الزور يعتبر دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، وتعظيماً لإيرادات الدولة المالية، ومزوداً رئيسياً للطاقة في الأسواق العالمية، وتوفيراً لمزيد من فرص العمل للشباب الكويتي وتزويد الاسواق الدولية والمحلية بمنتجات عالية الجودة،

وقال ان الصناعات البترولية المتكاملة ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، قامت بتنفيذ عدة ممارسات مبتكرة لتسهيل بدء تشغيل مصفاة الزور، فقد تم استيراد بعض من المنتجات البترولية

من شركة البترول الوطنية الكويتية لتساهم في تسريع التشغيل الاولي وبدعم كامل من مؤسسة البترول الكويتي، كما قامت بالتشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط الخام الأولى التي بدأت في 11 مايو 2022 حيث قامت الوحدة بتكرير 2.5 مليون برميل من النفط الخام، وبذلك تم تأمين مخزون مهم ورئيسي من المشتقات النفطية التي ساهمت في التشغيل السلس لباقي الوحدات، وتم كذلك انتاج زيت الوفود من وحدة تقطير النفط الخام، والذي تم تحسينه ليطابق المواصفات المطلوبة من قبل وزارة تعلن عن بدء الكهرباء والماء، وتزويدها بما يقارب 278 ألف طن من زيت الوقود وذلك في ذروة الطلب من قبل محطات انتاج الطاقة الكهربائية، وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، مما ساهم في توفير استيراد زيت الوقود، وبذلك حققت مصفاة الزور أول تشغيل تجاري يتعلق بإرسال المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء.

وأشاد العوضي بجهود العاملين في البترولية المتكاملة، حيث حرصت الشركة منذ بداية المشروع على تأسيس مجموعة المشاريع الكبرى لتنفيذ المشروع والإشراف عليه.

وأضاف العوضي ان العنصر البشري يعتبر اهم عنصر لدي البترولية المتكاملة في خطة تشغيل مصفاة الزور، لذا حرصت الإدارة التنفيذية على توفير افضل البرامج.

ونوه العوضي بأهمية الالتزام بالصحة والسلامة والبيئة والتي تعتبر من الركائز الأساسية التي تسعى لتطبيقها بأعلى المعايير. اذ تسعى الشركة لغرس مفهوم التقيد التام بمفاهيم الصحة والسلامة والبيئة لتكون نمط حياة عملية لجميع موظفيها ومقاوليها.

واكد العوضي على استمرار البترولية المتكاملة بتحقيق المزيد من الإنجازات، والعمل مستمر على قدم وساق للاستعداد لتشغيل الوحدات المتبقية للوصول لكامل الطاقة التكريرية لمصفاة الزور.