العدواني يستقبل المراجعين بدءاً من السبت المقبل وبصفة دورية

عبدالعزيز الفضلي

أبلغ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، مدراء عموم المناطق التعليمية بتدويرهم اضافة الى مدراء الشؤون التعليمية جاء ذلك خلال اجتماعه معهم بحضور وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد ووكيل التعليم العام اسامة السلطان .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنبا"، ان الوزير العدواني اشاد بأداء وعمل المدراء في مناطقهم، منوهاً الى انه يهدف من التدوير خلق الروح التنافسية وتبادل الخبرات وتوزيعها لما ينعكس ذلك على مستوى العملية التعليمية .

وشدد الوزير العدواني حسب مانقلته المصادر على مطالبة المدراء بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح وانجاز معاملات المراجعين، مانحاً لهم جميع الصلاحيات وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة .

على صعيد متصل وتماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة، وتسهيلاً على مراجعين وزارة التربية وأصحاب المعاملات، وبتعليمات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وجه بأهمية تحديد مواعيد ثابتة لمقابلة المراجعين، ويأتي ذلك حرصاً من الوزير على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين. ولفت الدكتور حمد العدواني إلى أن سياسة الباب المفتوح والنهج في استقبال المراجعين مستمر ولن يتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية.



ومن ناحيته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، عن مواعيد مقابلة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني للمراجعين الكرام ابتداءً من يوم السبت الموافق 2022/11/12 من الساعة 9:00 صباحاًحتى الساعة 12:00 ظهراً، وذلك في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة.



وذكر الوهيدة أن حجز المواعيد للسادة المراجعين سيكون عن طريق منصة "متى"، مؤكداً بأن المقابلات ستكون بصفة دورية حسب المواعيد المتاحة في منصة (متى)، حيث تم إطلاق الخدمة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2022/11/6.



وعلى صعيد متصل أوضح الوهيدة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وجه وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات باستقبال المراجعين والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم، وأكد ضرورة العمل على حل مشكلات المراجعين وتلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، وذلك انسجاماً مع توجيهات ونهج القيادة السياسة باتباع سياسة الباب المفتوح.



كما أعلن المتحدث الرسمي أحمد الوهيدة عن مواعيد استقبال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد المراجعين والذي سيكون يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع ، من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك في الدور الأول بمبنى وزارة التربية علماً بأن حجز المواعيد سيكون عن طريق منصة (متى).