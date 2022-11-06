ضرورة مد يد العون حتى يستطيع الصيادون الاستمرار وتوفير الأمن الغذائي بالأسواق

قطاع الصيد يعاني منذ سنوات طويلة الإهمال وتهميش مطالبه المستحقة

ناشد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان، وزير المالية الموافقة على مطلب اتحاد الصيادين بلقائه بأسرع وقت، وذلك لشرح معاناة الصيادين، مشيرا إلى أنهم طلبوا اللقاء قبل اعتماد الميزانية2023/2022 لكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد.

وأشاد الصويان في تصريح له بجهود وزير المالية الذي وافق على زيادة دعم الأعلاف، لكنه في ذات الوقت لم يوافق على زيادة الدعم السمكي رغم أن الدعم السمكي لم يزد منذ أكثر منذ 30 سنة.

وقال الصويان إن الصيادين يأملون من وزير المالية أن يوافق على تعزيز ميزانية 2022 - 2023 وزيادة الدعم السمكي، او يتم المناقلة من بعض الدعوم بين القطاعات في الهيئة العامة للزراعة خاصة أن الدعوم زادت وتضاعفت في جميع القطاعات، ما عدا الدعم السمكي الذي لم يزد منذ عام 1992 رغم موافقة مجلس ادارة هيئة الزراعة وتوصية القطاع السمكي بضرورة زيادة الدعم السمكي.

وأوضح أن الدعوم التي تصرف للهيئة لدعم القطاعات زادت هذا العام ووصلت من 27 مليون الي 35 مليون وتم زيادة دعم الأعلاف من 10 مليون إلى 20 مليون دينار كما أن دعم المزارعين زاد قبل ذلك من 7 مليون إلى 8 مليون والألبان من 4 مليون إلى 5 مليون والنخيل واحد مليون والدعومات الاخري 500 الف فى حين تم تخفيض الدعم السمكي من 500 الف الي 450 الف بميزانية 2023/2022 منها 80 الف علف لمزارع الاسماك ويتبقي 370 الف فقط موزعه علي 720 رخصة صيد، لنجد الدعم ينخفض بدلا من زيادته اسوة بالقطاعات التى تم زيادتها مؤكدا أن اتحاد الصيادين يطالب بزيادة الدعم السمكي منذ سنوات لكن للأسف حتى الآن لم يجدوا من ينصفهم.

وأضاف أن الصيادين يحتاجون المساندة ومن يرفع الظلم عنهم ويحل مشاكلهم خاصة أنهم يتحملون الكثير من التكاليف التشغيله في رحلات الصيد بالإضافة إلى تكاليف الصيانة وشراء معدات الصيد بداية كل موسم.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بقطاع الصيد ومد يد العون لهذا القطاع حتى يستطيع الصيادون الاستمرار وتوفير الأمن الغذائي بالأسواق، مؤكدا أن قطاع الصيد يعاني منذ سنوات طويلة الإهمال وتهميش مطالبه المستحقة.