نشر تشارليز إيرل سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، صورة جديدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعه بوالده جون سبنسر وشقيقته ويعود تاريخها لعام 1989.

وتظهر الصورة شقيق ديانا الأصغر والبالغ من العمر 58 عاماً في الصورة وهو يرتدي بدلة وكذلك والده، فيما ترتدي الأميرة ديانا فستاناً بكتف واحد، وقد التقطت الصورة احتفالاً بذكرى والده الـ 65.

وأرفق إيرل الصورة بتعليق كتب فيه: "اليوم هو يوم استذكار الموتى، اليوم الذي نتذكر فيه أحبابنا الذين فارقوا الحياة، صورة تؤثر بي كثيراً من صيف عام 1989، من حفل أقيم في Althorp بمناسبة ذكرى ميلاد والدي الـ 65".

كما ذكر سبنسر أن الصورة التقطها المصور John Roan.