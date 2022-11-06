خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ما يقرب من 20 يوما من تواجدها داخل المستشفى، بعدما قام شقيقها محمد عبدالوهاب بنقلها "عنوة" بحسب ما قاله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" لعلاجها من الإدمان.

ونستعرض لكم ما حدث مع شيرين عبدالوهاب منذ خروجها من المستشفى في السطور التالية:

مصطفى كامل

أصدر نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا يخص الفنانة شيرين عبدالوهاب وخروجها من المستشفى ضم عدة نقاط أبرزها:

- البيان وجه الحديث للجمهور المصري والعربي الذي ساند ودعم النجمة شيرين عبدالوهاب في محنتها الأخيرة.

- كشف البيان أن شيرين عبدالوهاب خرجت من المستشفى وهي حاليا داخل منزلها.

- جمعت مكالمة امتدت لأكثر من نصف ساعة بين نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل والنجمة شيرين عبدالوهاب.

- جاء في البيان أن شيرين الآن بكامل صحتها ولياقتها.

- اختتم البيان: "قريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعا كجمهور مصري وعربي".

عمرو أديب

بينما قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تواصل هاتفيا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأكدت له أنها بصحة جيدة، وتشعر بالتقدير والامتنان لكل من ساندوها في محنتها، مضيفا أن شيرين كانت خلال المكالمة بحالة نفسية جيدة.

وتابع: "كان في بيني وبين شيرين اتصال ونفسي أسمع صوتها وأول ما قالت ألو سمعت حالة فيها حب ومودة وسألتها انتي عاملة إيه؟ وأخبارك ايه.. قالتي انت سامع صوتي.. قولتلها كفارة وردت عليا".

واستكمل عن لسان شيرين: "وعايزاك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور والأستاذ ياسر قنطوش المحامي وإن شاء الله هكون معاك عن قريب"، مؤكداً: "وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وبتضحك وعندها وحشة جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها".

ياسر قنطوش

فيما قال المستشار المصري ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها خرجت من المستشفى وهي الآن بصحة جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".