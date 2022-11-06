تقدم النائب خالد العتيبي بسؤال إلى وزير العدل استفسر منه عن تعيين 60 مواطنا فقط لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة، وأسباب عدم التوسع في التعيين على الرغم من حاجة المؤسسة القضائية لوكلاء نيابة جدد بهدف تكويت القضاء خلال السنوات القادمة

وقال في مقدمة السؤال لقد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء منذ أيام قليلة أسماء المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة، بعد اجتيازهم الدورة المقررة لهم، وجاء في الخبر أن الدفعة الجديدة تضمنت 60 باحثاً بينهم 13 امرأة.

وقد لاحظنا تعيين هذا العدد فقط من الباحثين القانونين المبتدئين تمهيدا لتعيينهم وكلاء نيابة على اعتبار أن عدم التوسع في التعيينات لا يتوافق مع التصريحات الحكومية بتكويت المؤسسة القضائية والتي تبدأ بوكيل نيابة"

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. خرجت تصريحات حكومية في السنوات الماضية تؤكد على تبني الوزارة خطة لتكويت القضاء، يرجى تزويدي بهذه الخطة ومراحلها المختلفة، وموعد الانتهاء منها؟

2. كم عدد من تعيينهم من المواطنين لشغل وظيفة باحث مبتدئ تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة في آخر خمس سنوات؟ ولماذا لم تتوسع الوزارة في تعيين الباحثين المبتدئين لسد العجز الذي يعاني منه مرفق القضاء؟

3. كم عدد وكلاء النيابة غير الكويتيين ودرجاتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم ومواعيد انتهاء خدماتهم في البلاد؟