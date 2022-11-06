وجه النائب سعد الخنفور سؤالاً إلى وزير الصحة د. احمد العوضي قال في مقدمته، في اواخر العام 2015 اغلقت وزارة الصحة مركز الفروانية الصحي التخصصي بغرض ترميم مبناه، وتم اسناد مشروع هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز المركز الى احدى الشركات التي باشرت عملها في 2 فبراير 2016 وفقا لعقد مدته 540 يوما ينتهي في 25 يوليو 2017، الا انه للأسف الشديد الى الآن ورغم مرور هذه السنوات لم يتم الانتهاء من صيانة وترميم المبنى والاعمال في المشروع متوقفة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 - ما سبب التأخر في إنجاز مشروع هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز مبنى مركز الفروانية الصحي التخصصي؟

2 -يرجى تزويدي بصورة من العقد مع المقاول المنفذ؟

3 - هل تم صرف الاعتماد المالي المقرر للمشروع الى المقاول؟ وإذا تم صرف جزء منه حسب بنود العقد فما مصير المبلغ المتبقي من الاعتماد المقرر وفقا لميزانية الوزارة آنذاك؟

4 - هل تم فرض غرامات تأخير على المقاول المنفذ للمشروع؟

5 - هل هناك دعاوى قضائية بين الوزارة والمقاول المنفذ للمشروع، إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بآخر ما توصلت اليه هذه الدعاوى سواء من طرف الوزارة او من طرف المقاول؟

6 - ما اجراءات الوزارة للاستعجال في انجاز هذا المشروع الهام الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين؟