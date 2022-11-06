محمود عيسى

حلت الكويت في المركز الثاني على قائمة معهد الصناديق السيادية لأكبر الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بأصول قدرتها الصحيفة بنحو 708 مليارات دولار، وبفارق طفيف عن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار التي بلغت 708.75 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة أرابيان بيزنس إن صندوق الثروة السيادية الكويتي المعروف باسم الهيئة العامة للاستثمار هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، وقد تم إنشاؤه لأول مرة عندما تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في عام 1953.

وتتولى الهيئة أنشطة الاستثمار في الفوائض المالية النفطية والعمل على تقليص اعتماد البلاد على النفط، وإلى جانب ذلك، تدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام للبلاد، وفيما يلي ترتيب الصناديق السيادية الخليجية العشرة نقلا عن معهد الصناديق السيادية:

1- جهاز أبوظبي للاستثمار - 708.75 مليارات دولار.

2- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية - 708 مليارات دولار.

3- صندوق الاستثمارات العامة السعودي - 607 مليارات دولار.

4- الأصول الأجنبية - البنك المركزي السعودي ساما القابضة - 490 مليار دولار.

5- جهاز قطر للاستثمار - 461 مليار دولار.

6- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - 299 مليار دولار.

7- صندوق مبادلة للاستثمارات - 284 مليار دولار.

8- شركة أبوظبي القابضة للتنمية - 159 مليار دولار.

9- جهاز الإمارات للاستثمار - 87 مليار دولار.

10- جهاز الاستثمار العماني - 17 مليار دولار.