وجه النائب سعود العصفور سؤالاً إلى وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح، بخصوص تأجيل قبول الطلبة الضباط من الدفعة (23) لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط (49) لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما هو إجمالي عدد المتقدمين لكل دفعة؟

٢- ما هو إجمالي عدد من تم قبولهم لدخول القرعة لكل دفعة؟

3- ما هو إجمالي من تم رفض طلباتهم لكل دفعة بسبب التحفظات الأمنية على المتقدم أو على أحد أقربائه؟

4- ما هو إجمالي من تم رفض طلباتهم لكل دفعة بسبب عدم اللياقة الصحية؟

5-أعضاء لجنة القبول لكل دفعة، السيرة الذاتية لكل منهم؟

6- من هم أعضاء الفريق الطبي المسؤول عن التأكد من اللياقة الصحية للمتقدمين مع السيرة الذاتية لكل منهم؟

7-ما هي الاجراءات المعتمدة لاستقبال التظلمات على قرارات اللجنة؟.