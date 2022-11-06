عبدالعزيز الفضلي

أخلت مدرسة الوسطى المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية المبنى المدرسي من طالباتها وذلك بسبب تسرب غاز داخل أروقة المدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحـمـد الـوهـيدة، في بيان رسمي عـن وقـوع حـادث تسرب غـاز بـمدرسـة الـوسـطى المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية دون وقـوع أي إصـابـات بـين الـطـالـبات والهيئة التعليمية والإداريـة، مشيرا إلى إنـه تم الـتعـامـل مـع الـحـادث مـن خـلال الاتصال الـفـوري بـفرق الإطفاء والـمعنيين بـالـمنطقة التعليمية وبـالـتـزامـن قـام فـريـق الـتـدخـل الشـريـع فـي الـمـدرسـة بعملية الإخـلاء الاحترازي إلـى نقطة التجمع الأمــنة فـي الـسـاحـة، وثـم خـروج الـطـالـبات مع أولياء أمورهـم بـكـل سـلامـة ونـظام.

وقامت الإدارة الـعـامـة لـلإطفاء عـن طـريـق مـراكـزهـا الـمعنية بـإجـراء مسح ميدانـي بـواسـطة أجهـزة قراءة الغازات وسـوف تقوم بإعداد تقريـر عـن الـحـادثـة وأسـبـابـها.

وتـوضـح وزارة الـتـربـيـة أنـه تـم الـتأكـد مـن سـلامـة مـبنى الـمـدرسـة وخـلـوه مـن أي تسرب للغاز مـن قـبـل جـهات الاختصاص وذلـك لاستقبال الـطالبات والهيئة التعليمية والإداريـة.

وإذ تطمئن الـوزارة كـافـة منتسبيها أنها لن تألو جهدا في سبيل ضـمان سـلامـتهم وصحتهم، وأنـها مـاضية قدما في تنفيذ الـلـوائـح الخاصـة بـالـصحـة والـسـلامـة والأمـن والـبيئة، وذلـك بـالـتعاون مع الجهات المعنية فـي الـدولـة.