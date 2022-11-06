كان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وداع البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان والوفد المرافق لدى مغادرته البحرين مختتما زيارة رسمية تاريخية استغرقت أربعة أيام تلبية لدعوة من الملك حمد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن عاهل البحرين ودّع كذلك الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لدى مغادرته البحرين، مختتما زيارة للمملكة تلبية لدعوة من الملك. وقد شارك الزعيمان الروحيان خلال زيارتهما في فعاليات ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وفي إطار زيارتهما لمملكة البحرين عقد البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر أ.د.أحمد الطيب شيخ الأزهر لقاء ثنائيا.

وخلال اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره للبابا فرانسيس وجهوده من أجل تعزيز قيم السلام والتعايش، مؤكدا أن اللقاءات التي تجمعهما معاً تأتي في إطار علاقاتهما الأخوية، وسعيهما المشترك لإحلال وإرساء قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر.

ونقلت «بنا» عن الشيخ أحمد الطيب إشارته إلى توافق الرؤى بينه وبين البابا حول أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين لإنقاذ الإنسانية من ويلات الصراعات والحروب، من خلال التركيز على القواسم المشتركة والتصدي لكل الأفكار والممارسات التي تغذي وتنشر الكراهية والتعصب.

من جانبه، رحب البابا فرانسيس، بفضيلة الإمام الأكبر، معرباً عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في دعم وتشجيع الحوار بين أتباع الأديان ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام العالمي.

وقال: «إن علاقتنا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين تمثل مرحلة مهمة للعلاقات بين الشرق والغرب»، مؤكدا أهمية تضامن قادة وزعماء الأديان من أجل خير البشرية وإعلاء صوت الدين لخدمة الإنسانية، مشددا على أهمية الحوار في إنهاء الحروب والصراعات والحد من انتشار العنصرية والكراهية.

وكان البابا فرانسيس اختتم زيارته بزيارة أقدم كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي، حيث دعا الأساقفة والقساوسة والراهبات الى أن يبقوا متحدين وهم يخدمون شعب الكنيسة.

وقال البابا، الذي يعاني من مشكلات في الركبة أجبرته على استخدام كرسي متحرك خلال رحلته، لرجال الدين الكاثوليك إن عليهم أن يتجنبوا الشقاق والجدل والنميمة.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة «إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين، أؤكد صلاتي وقربي خصوصا من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمر بمحنة ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط».

وجدّد البابا صلاته من أجل أوكرانيا، داعيا لإنهاء الحرب فيها، مع دخول الغزو الروسي شهره التاسع.

وفي نهاية زيارة الكنيسة والقداس، وجّه البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان الشكر للملك حمد بن عيسى على «الضيافة الاستثنائية».