مريم بندق

تنشر «الأنباء» الآلية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة للإسراع في تكويت الوظائف الحكومية المختلفة التي مازالت تشغل بالوافدين.

وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن الآلية الجديدة تضمنت تغييرا جذريا في الإجراءات المالية والإدارية الحالية لتسريع عجلة إنهاء خدماتهم وتعيين كويتيين من منتظري الوظيفة الحكومية.

وأوضحت أن ميزانيات نهاية خدمة الوافدين وزعت على الوزارات بالمبالغ ذاتها التي وردت في جميع الطلبات المقدمة منهم، وذلك لتمكينهم من إصدار قرارات إنهاء خدمة الوافدين الذين مازالوا يعملون في أي جهة أو وزارة.

واستطردت قائلة: إن الإجراء الثاني الذي تضمنته الآلية الجديدة نص على أن يتولى ديوان الخدمة المدنية التدقيق على بيانات معاملات إنهاء خدمة الوافدين فقط، من دون تكليفه بصرف المكافأة، على أن تتولى كل وزارة عملية الصرف.

وذكرت المصادر أنه لم يتم وضع أي قيود لحظر تكويت وظائف معينة أو ربط إنهاء الخدمة ببلوغ سن معينة.

وأفادت بأنه مع صدور ميزانية الدولة الجديدة ستنفذ هذه الآلية التي ستعالج أيضا صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أنجزوا المعاملات الخاصة بهم في ديوان الخدمة المدنية.