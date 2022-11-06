حظيت أغنية المطرب تامر عاشور "هتوحشنا " التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" الأسبوع الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و42 ألفا و530 مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.

وواصل تامر عاشور الترويج لأغنيته - عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي - حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية، معربا عن سعادته بتصدر الأغنية، قائلا :" (هتوحشنا) ترند على مستوى العالم وفي جميع الدول العربية من أول يوم ... شكرا للجمهور في كل مكان".

وطرح تامر عاشور الأغنية يوم /الخميس/ الماضي عبر يوتيوب وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد مجدي، ميكس و ماستر أمير محروس.

وأحيا تامر عاشور حفلا غنائيا أواخر الشهر الماضي ضمن حفلات موسم الرياض قدم خلاله باقة من أبرز أغانيه حيث نشر صور الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ، وأعرب عن سعادته بالاستقبال والترحيب الرائع الذي اعتاد عليه دائما بالرياض.