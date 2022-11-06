دخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية في بريطانيا بنسبة 25ر1% حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن حكومة بوريس جونسون قدمت الزيادة في نيسان/أبريل الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيرا للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج في ميزانيته المصغرة سيئة السمعة الشهر الماضي.

يعد إلغاء الزيادة أحد السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنج، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هانت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك.

ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيرا للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية.

عند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير المقبلين.

وكان من المتوقع جمع حوالى 13 مليار جنيه إسترليني سنويا لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة كوفيد.19-