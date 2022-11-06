أفادت صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية، بأن الدولي هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لنادي برشلونة قد يغادر صفوف الفريق في يناير المقبل في صفقة انتقال مجانية.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني اليوم الاحد - أن مدافع أرسنال السابق انضم إلى النادي الكاتالوني في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، فيما بدا وكأنه صفقة ممتازة في ذلك الوقت نظرًا لخبرته ، ولكن، بعد مرور ثلاثة أشهر على الموسم الجديد، عانى بيليرين مرة أخرى من إصابات مؤسفة، مما جعله بعيدًا عن الخطوط الجانبية لبضعة أسابيع ، وانتهى الأمر باللاعب الإسباني بأنه كان خارج قائمة الفريق لعدد كبير من المباريات الرئيسية خلال تلك المرحلة .. ومع ذلك، حتى مع عودته الآن من الإصابة، كافح نجم أرسنال السابق لترك انطباعا جيدا.

وظهر الظهير الأيمن في مباراة واحدة فقط بالدوري منذ عودته من الإصابة، وهناك احتمال قوي بالسماح لمغادرة المدافع في صفقة انتقال مجانية في فترة الانتقالات المقبلة في يناير المقبل.

وتابعت الصحيفة أن الخروج من كامب نو بمثابة عودة إلى الوطن منسية بالنسبة إلى بيليرين، الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي في نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى ريال بيتيس حيث كان ناجحًا للغاية ضمن صفوفه قبل أن ينتقل إلى أرسنال.

أما بالنسبة لبرشلونة، فمن المرجح أن يبحث النادي عن ظهير أيمن جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير أمثال البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد.

وكان برشلونة الإسباني قد ضم المدافع هيكتور بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي السابق في اللحظات الأخيرة التي سبقت إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في يوليو الماضي ، حيث عاد الدولي الإسباني إلى المكان الذي نشأ فيه قبل الرحيل إلى أرسنال في 2011.

وأعير بيليرين إلى واتفورد 2013-2014 وإلى ريال بيتيس في الموسم قبل الماضي قبل أن يضمه برشلونة حتى صيف 2023.