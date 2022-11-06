دفع ارتفاع أسعار ألعاب الفيديو وفقدانها من الأسواق كثراً من محبّي هذا النوع من التسلية للجوء إلى معرض "باريس غايمز ويك" بغية استكشاف أحدث ما في القطاع،

ويقول إسماعيل (16 عاماً) الذي حضر برفقة صديقيه إلى المعرض الفرنسي المخصص لألعاب الفيديو "الـ+بلاي ستايشن 5+ مفقودة من الأسواق فأتيت إلى المعرض لألعب قليلاً بألعاب الفيديو".

ويتابع "أحاول منذ عامين شراءها إلا أنها تنفد من الأسواق سريعاً ويستحيل العثور عليها"، مضيفاً "علمت بأنّها موجودة في المعرض لذلك أتيت لشرائها".

وعلى غرار هذا المراهق، يشهد جناح "فناك"، أحد الموزعين الفرنسيين الأبرز للعبة والمشاركة في تنظيم المعرض، حضور المئات الذين يسعون إلى شراء الـ"بلاي ستايشن 5" قبل موسم الأعياد نهاية العام.

ووصل سعر جهاز "سوني" إلى 550 يورو (نحو 545 دولاراً) بعدما كان يُباع بـ500 يورو (نحو 495 دولاراً) عند طرحه في الأسواق عام 2020، فيما تواجه المجموعة اليابانية مشاكل مستمرة مرتبطة بالكمية المُنتجة بسبب النقص الحاصل في مكوّنات اللعبة.

أما أوغو (15 عاماً) الذي يزور المعرض برفقة عائلته آتين من ستراسبورغ (شرق فرنسا) فيأمل في الحصول على "بلاي ستايشن 5".

ويقول دأفيد لامبان، والد أوغو، لوكالة فرانس برس "سألنا في متاجر عدة داخل المنطقة التي نقطنها عن +بلاي ستايشن 5+ إلا أنّنا لم نجد أياً منها، فمخزون المتاجر نفد وأُتيحت لنا فرصة الحضور إلى المعرض للعثور عليها".

وفي ظل أزمة القدرة الشرائية للأسر، هل أصبح شراء أحدث نسخة من الـ"بلاي ستايشن" من الرفاهيات التي يتعذر بصورة متزايدة الحصول عليها؟

تقول مديرة الوسائط المتعددة ومنتجات "الألعاب" لدى "فناك-دارتي" شارلوت ماسيكو "لا شك في أن شراء اللعبة مكلف (...) ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنّ الناس يلعبون بألعاب الفيديو أكثر فأكثر، ويعتبرون أنّ شراء الـ+بلاي ستايشن+ أمر مهم للتسلية".

وتضيف أن مزايا "بلاي ستايشن" البصرية تقدمت كثيراً و"مصنّعو اللعبة يبتكرون مزيداً من التقنيات المميزة، مما يجعل الزبائن يرغبون في الاستمتاع من خلال شراء هذا النوع من السلع".