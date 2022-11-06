أظهرت دراسة أن لقاح الإنفلونزا الذي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والاستشفاء للأشخاص المصابين بأمراض القلب، قد يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقام العلماء - في دراسة جديدة أجريت في جامعة "كالجاري" في كندا - بتقييم السجلات الصحية لأكثر من أربعة ملايين من سكان مقاطعة "ألبرتا" على مدى تسع سنوات.

وقد أظهرت النتائج أن التطعيم ضد الأنفلونزا يجب أن يوصي به بشدة للجميع، تمامًا كما هو الحال مع مرضى القلب.

ووضع الباحثون في الإعتبار عدة عوامل بما في ذلك العمر، واستخدام مضادات التخثر ( تجلط الدم ) ، وعوامل الخطر بما في ذلك الحالات الصحية المزمنة .. و وجدوا أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية انخفض بشكل كبير في الأشهر الستة التالية للتلقيح ضد الإنفلونزا.

تشير النتائج الموصل إليها إلى أن التطعيم الواسع ضد الإنفلونزا قد يكون استراتيجية صحية عامة قابلة للتطبيق للوقاية من السكتة الدماغية .

ويقول الباحثون إن نقطتي قوة لهذه الدراسة هما أن الدراسة استخدمت بيانات من مجموعة سكانية بأكملها على مدى فترة 10 مواسم للإنفلونزا ، وأن الدراسة حدثت في مقاطعة ذات نظام رعاية صحية شامل واحد.. تعد الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية هي اكتشاف جديد يأمل أن يؤدي إلى مزيد من البحث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى.

وقال الفريق إن التهابات الجهاز التنفسي العلوي غالبًا ما تسبق النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يوفر منع أو تقليل شدة الإنفلونزا عاملاً وقائيًا ، خاصةً للسكتة الدماغية؛ يمكن أن يكون الارتباط الوقائي قويًا جدًا. يفيد الرجال والنساء على حد سواء وكان هناك انخفاض واضح في مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر لأولئك الذين أصيبوا بالأنفلونزا.