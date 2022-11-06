قال رئيس قسم السلامة والنزاهة في منصة "تويتر"، يوئيل روث، إن نزاهة الانتخابات الأمريكية تظل "أولوية قصوى"، على الرغم من عمليات التسريح الجماعي للموظفين التي أعلن عنها المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك

وذكرت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية - في تقرير أنه تم التخلي عن حوالي نصف القوى العاملة لتويتر بعد أسبوع واحد فقط من تولي إيلون ماسك المنصب.

وأثار النشطاء والمعلنون والشخصيات العامة مخاوف بشأن استيلاء إيلون ماسك على موقع (تويتر)، إذ يخشى الكثير منهم التعديلات التي سيضفها ماسك على المنصة.

وبحسب المجلة، يقول البعض إن تسريح الكثير من الموظفين في فرق الإشراف على تويتر يمكن أن تخلق ظروفًا مثالية للمعلومات المضللة والمحتوى البغيض قبل انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حدث لجمع التبرعات ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ماسك اشترى "أداة لإرسال ونشر الأكاذيب في جميع أنحاء العالم".

وقلل روث من شأن مثل هذه المخاوف وغرد مساء الجمعة: "مع بدء التصويت المبكر في الولايات المتحدة، تظل جهودنا بشأن نزاهة الانتخابات- بما في ذلك المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تقمع التصويت- أولوية قصوى".

وأضاف أن فريق الثقة والأمان الخاص به لم يتضرر نسبيًا وسط عمليات التسريح.

وأشارت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأمريكية، أنه تم استبعاد فريق إدارة تويتر الذي عمل على مكافحة المعلومات المضللة تمامًا. وأفادت بوليتيكو بأن فريق السياسة العامة المسؤول عن اعتماد حسابات السياسيين على تويتر، عانى أيضًا من تسريحات للموظفين كبيرة.